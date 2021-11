شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان يعلن أسماء لجان تحكيم مسابقات ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي بحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم السورى جمال سليمان، خلال حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى فى دورته الثالثة، دوره الراحل سمير غانم، والذى أقيم على مسرح المتحف القومى للحضارة المصرية، أن رئاسته للجنة تحكيم العروض المسرحية بالملتقى شرف كبير له لأننا جميعا أبناء مسرح الجامعة، وأعاده هذا الحدث لتذكر العديد من الذكريات القديمة.

وأعلن النجم جمال سليمان أسماء لجان تحكيم مسابقة كوميدى ستارز، ومسابقة العروض المسرحية ، فأعضاء مسابقة كوميدى ستارز هما المخرج السينمائى أشرف فايق، والسيناريست نادر صلاح الدين، أما لجنة العروض المسرحية هم: سامى الزهرانى من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا، ووفاء الحكيم من مصر.

وحضر حفل الافتتاح كل الفنان صلاح عبد الله، الفنانة راندا عوض، المخرج تامر كرم، ودكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلي للثقافة، دكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى للمتحف القومى للحضارة المصرية، ودكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان جمال سليمان، والفنانة وفاء الحكيم.

ويشارك بالملتقى هذا العام 12 عرضا مسرحيًا، منهم 10 عروض فى المسابقة الرسمية، ومن العروض المشاركة مسرحية "مرساة فى محيط هيستيري "كلية الهندسة، جامعة عين شمس، مصر، ومسرحية "ستة في ستة" الكلية الوطنية للاقتصاد والتسيير كازابلانكا، المملكة المغربية، ومسرحية (people and Images) معهد The Russian institute of theater Arts (GITIS) - روسيا، ومسرحية (موال حدادي) كلية التقنية والعلوم التطبيقية، مسقط - سلطنة عمان، ومسرحية (مهاجر بريسبان) كلية الصيدلة جامعة المنصورة، مصر، ومسرحية "مسيرة في الغابة" كلية التجارة جامعة عين شمس مصر، ومسرحية "تراتيل ثورة النساء" كلية العلوم التربوية الجامعة الأردنية - الأردن، ومسرحية "قحط" معهد الفنون الجميلة للبنين العراق.