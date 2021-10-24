شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وجمال سليمان وأشرف زكى بافتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى فى دورته الثالثة، دورة الراحل سمير غانم، على مسرح متحف القومى الحضارة المصرية، وذلك بحضور كل من الفنان صلاح عبد الله، الفنانة راندا عوض، المخرج تامر كرم، ودكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، دكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى المتحف القومى للحضارة المصرية، ودكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان جمال سليمان، والفنانة وفاء الحكيم.

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي قصير عن الدورات السابقة من المهرجان، وقال رئيس المهرجان المخرج عمرو قابيل خلال كلمته بحفل الافتتاح، ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى ولد قوى وكبير؛ لأنه ترعاه دوله تقفز فى المستقبل بزمن يتخطى الأزمنة منذ انطلاقه، وبعد توفق المهرجان توقفا إجباريا بسبب فيروس كورونا يعود من جديد بإيمان راسخ لهذا الملتقى من وزيره الثقافة ووزير الشباب والرياضة وعمرو القاضى رئيس هيئه تنشيط السياحة.

وأضاف المخرج عمرو قابيل، هذا التجمع يجعلنا نؤمن أننا نعيش فى مصر جديدة بمستقبل جديد لبلدنا التى علمت الدنيا فنون العلم والحضارة.

ويشارك بالملتقى هذا العام 12 عرضا مسرحيا، منهم 10 عروض فى المسابقة الرسمية، ومن العروض المشاركة مسرحية "مرساة فى محيط هيستيري" كلية الهندسة، جامعة عين شمس، مصر ، ومسرحية "ستة في ستة" الكلية الوطنية للاقتصاد والتسيير كازابلانكا، المملكة المغربية، ومسرحية (people and Images) معهد The Russian institute of theater Arts (GITIS) - روسيا، ومسرحية (موال حدادي) كلية التقنية والعلوم التطبيقية، مسقط - سلطنة عمان، ومسرحية (مهاجر بريسبان) كلية الصيدلة جامعة المنصورة، مصر، ومسرحية "مسيرة في الغابة" كلية التجارة جامعة عين شمس مصر، ومسرحية "تراتيل ثورة النساء"كلية العلوم التربوية الجامعة الأردنية - الأردن، ومسرحية "قحط" معهد الفنون الجميلة للبنين العراق.