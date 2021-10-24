شكرا لقرائتكم خبر عن يومان وتنتهي هند صبرى من تصوير فيلم "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى للنجمة هند صبرى يومان تصوير من فيلم "كيرة والجن"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وتنتهى نهائيًا من تصوير مشاهدها، وتستأنف التصوير خلال الأسبوع الجارى، حيث عاد فريق العمل يوم 9 أكتوبر الجارى.

ويظهر النجم كريم عبد العزيز فى دور طبيب بشرى خلال أحداث الفيلم المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.