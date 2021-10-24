شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب العالمي إيد شيران يعلن إصابته بفيروس كورونا.. اعرف قال ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي إيد شيران، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19، بعد اختبار الفيروس، حيث كتب بوست عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، قائلاً: "مرحبًا شباب، أعلن نتيجة اختبار كوفيد التى جاءت للأسف إيجابية، لذا فسأستمر فى عزل منزلي وأتبع الإرشادات الحكومية".

وأضاف شيران فى البوست الذى نشره منذ قليل: "أصابتي بالفيروس تعني أننى غير قادر على المشاركة فى أى التزامات شخصية حاليًا، لذا سأشارك فى عدد من المقابلات من المنزل، واعتذر عن بعض الأرتباطات التى كنت سأشارك فيها خلال الفترة المقبلة، كونوا جميعًا بأمان".

وطرح المغنى العالمى إيد شيران أغنيته الجديدة Shivers، منذ عدة اسابيع خلال حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق الفيديو كليب مشاهدات تخطت الـ 50 مليون مشاهدة، منذ طرحها يوم 10 سبتمبر الماضي.

تنقل الأغنية الجديدة إحساس الحب الكبير والمشاعر الجياشة التي يشعر بها المرء عند اللقاء بحب حياته، وقد ترجمت هذه المشاعر بطريقة صورية طريفة من إخراج دايف مايرز ، ويأتي هذا الألبوم ليكون الجزء الرابع في سلسلة الألبومات الرمزية لشيران، ومن المتوقع أن يكون أكثر الألبومات التي تم العمل عليها بشكل مطول في مسيرته الفنية مع مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي تم إنجازها على مدى أربع سنوات.