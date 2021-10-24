شكرا لقرائتكم خبر عن شادى شامل يقدم أغنية دويتو مع الفريق الإسبانى جيبسي كينجز بعنوان "تايلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المطرب شادى شامل فى أغنية مع الفريق الإسباني الشهير "جيبسي كينجز" من خلال دويتو "تايلة" التي تعد أولى أغانيهم التي تحتوي على اللهجة العربية إلى جانب لغتهم الأصلية.

ونشر شامل البوستر الأول من دويتو "تايلة" التي تقدم باللهجتين العربية والإسبانية عبر صفحته على "فيس بوك" وهي من ألحانه وتعد انطلاقة قوية له بعد عودته إلى الساحة الغنائية.





وقررت "جيبسي كينجز" أشهر فرق "الفلامنجو" على الإطلاق مشاركة المطرب المصري شادي شامل غناء " تايلة" والتي تعد أول أغنية عربية لهم في تاريخهم وهي من كلمات الشاعر الغنائي المصري مدحت الخولي.

وقال شادى شامل في تصريح صحفي له أن لقاءه مع أعضاء "جيبسي كينجز" جاء صدفة حين كان يسجل لحن أغنيته في أحد الاستديوهات في باريس حيث استمعوا إلى اللحن الموسيقي واعجبوا به .

وأضاف أن أعضاء الفرقة تجمعوا حينها في إحدى غرف الأستوديو وأخذوا يرددون عزف "الموتيفة اللحنية" للأغنية مرات عدة باستخدام جيتاراتهم الوترية بطريقة "الفلامنجو" الشهيرة.

وأوضح شامل أن "جيبسي كينجز" أبلغته برغبتها بعقد إنتاج مشترك لأغنية "تايلة.. تايلة" وقد شعرت بسعادة بالغة لذلك التقدير العالي الذي يجيئ من فرقة عظيمة لها تاريخها الفني العريق عالميا كما تعتبر محطة فنية مهمة بالنسبة لي وأيضا انفتاحا للموسيقى العربية خارج محيطها.

وذكر "أندريه رييس" المغني الرئيس في الفرقة في تصريح صحفي له أن أعضاء "جيبسي كينجز" بقيادته رأوا أن"الموتيفة" اللحنية لموسيقى الأغنية تتماهى كثيرا مع جذور غناء "الفلامنكو" التي لا تزال تحتفظ بشرقيتها إلى الآن.

وأشار إلى أنه تم ترجمة عدد من الكوبليهات الشعرية للأغنية من العربية إلى الإسبانية ليتسنى للفرقة غناءها بلغتهم التي يفهمها عدد كبير من شعوب دول العالم.

وقامت "جيبسي كينجز" بوضع توزيع موسيقي للحن بطريقة الفلامنجو حيث يتشارك في عزفها وغنائها جميع أعضاء الفرقة مع "شامل" مستخدمين جيتارات أسبانية غير إلكترونية والتصفيق بالأكف مع إيقاعات قوية تثير الفرح والسعادة.

وسجل الجانبان أغنية "تايلة" في فرنسا بعد عمل" مكساج" لها في باريس بإشراف مهندس صوت بالتعاون مع الموزع الموسيقى المصري مهاب سامي.

ولفت "شامل" إلى أن الإتفاق المشترك مع "جيبسي كينجز" نص على تتضمين أغنية "تايلة.. تايلة" ضمن فقرات الحفل الكبير الذي أقامته في أوبرا دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 21 و 22 من مايو الماضي.

ونوه بأن الأغنية التي شارك بغنائها مع "جيبسي كينجز" في حفل أوبرا دبي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور.

وبين "شامل" أنه تم تصوير فيديو كليب خاص بالأغنية خلال تواجد أعضاء الفرقة في دبي أخرجه كل من "مازن الجبلي" و"عمر الجبلي" باستخدام كاميرات ذات تقنية عالية وإضاءات متطورة.