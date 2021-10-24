شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يكثف عدد ساعات تصوير "منورة بأهلها" لـ ليلي علوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج يسرى نصر الله، تصوير المشاهد الأخيرة من أحداث مسلسل "منورة بأهلها"، للنجمة ليلى علوى والفنان باسم سمرة، وتكثيف عدد ساعات التصوير بشكل يومى للانتهاء منه قبل عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع شهر نوفمبر المقبل، وينتمى العمل لدراما المنصات وتدور أحداثه فى 10حلقات.

ويجسد سمرة ضمن أحداث العمل شخصية "عادل"، الذى يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة، وتدور فى إطار إنساني اجتماعى يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها.

ويعرض مسلسل "منورة بأهلها" على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع شهر نوفمبر المقبل، ويشارك فى بطولته بجانب ليلى علوى وباسم سمرة، كل من غادة عادل وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وهو تأليف محمد أمين، راضى وإخراج يسرى نصر الله.



كواليس مسلسل منورة بأهلها