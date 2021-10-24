شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dune يخالف التوقعات بعد افتتاحية ضعيفة فى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خالف فيلم الإثارة Dune، التوقعات فى شباك التذاكر المحلية، بعد أن تم عرضه داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يوم الخميس الماضي، حيث حقق الفيلم 40 مليون دولار فى الثلاثة أيام الأولي، ليأتى بأقل من التوقعات التى تم تحديدها للافتتاحية بـ 60 مليون دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Dune، حقق إيرادات حوالي 40 مليون دولار فى الثلاثة ايام الاولي من عرضه محلياً داخل الولايات المتحدة الامريكية وكندا، وبالتحديد داخل 4125 مسرح وصالة عرض.

شارك فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدورالعرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival.

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.