شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل فتاة شعبية تلجأ للتمثيل فى "فيلم تجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة شيرى عادل فى دور فتاة شعبية تتجه للتمثيل من خلال الفنان عمرو عبد الجليل فى أحداث "فيلم تجارى"، للمخرج محمود كامل، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الممثلين ومخرج ومنتج يصورون فيلمًا سينمائيًا وتجمعهم العديد من المواقف، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة شيرى عادل والفنان حمدى الميرغنى والعمل من إخراج محمود كامل، ويقدم فيها الفنان عمرو عبد الجليل دور منتج سينمائى يقوم بالعديد من الأفلام السينمائية التجارية ويتعرض للكثير من المواقف خلال الأحداث.

ويواصل فريق العمل التصوير فى فيلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير ويدخل غرف المونتاج والمكساج استعداداً لطرحه فى السينمات.

وعرض مؤخرًا للمخرج محمود كامل مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى، وشاركها بطولة العمل كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.