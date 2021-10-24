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كيف علّق محمود البزاوي على صورة رونالدو وصلاح؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق الفنان محمود البزاوي، على صورة جمعت بين اللاعب البرتغالي والنجم المصري محمد صلاح، من لقاء سابق جمعهما قبل المباراة التي جمعت بين ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

ونشر البزاوي، الصورة عبر حسابه على موقع تويتر، وعلّق: "ماتبصلوش كده تاني بقى".

واكتسح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح خصمه اللدود مانشستر يونايتد بالفوز عليه بخمسة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

وواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، خارج قواعده على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، بالجولة التاسعة من الممتاز.

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