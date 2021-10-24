سمية الخشاب عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: فخورة بمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّقت الفنانة سمية الخشاب، على نتيجة الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق ليفربول ومانشستر يونايتد.

وكتبت الخشاب، عبر حسابها على "تويتر": "خلاص عشان ميتحرقش دمي، هبص على كام نقطة إيجابية، الأولى.. الفرعون المصري محمد صلاح بيلعب في الليفر فأنا مبسوطة له وفخورة بيه".

وأضافت: "الثانية.. إنه بعد الماتش مش هشوف وش سولشاير بتاع بحيرة البجع تاني".

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول بأربعة أهداف دون رد، أحرز اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الانجليزي، هدفين منهم.