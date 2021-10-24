هذا ما قاله نبيل الحلفاوي عن الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على نتيجة الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "لا تنتظروا شوطا ثانيا مثل الأول.. كلوب يعرف أنه من الصعب تكراره".

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول بأربعة أهداف دون رد، أحرز اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الانجليزي، هدفين منهم.

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، خارج قواعده على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.