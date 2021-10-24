روجينا عن ابنتها مريم أشرف زكي: هتبقى ممثلة جامدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة روجينا، أن ابنتها الصغرى مريم أشرف زكي، ستتجه لمجال التمثيل وتبدأ أولى خطواتها بالدراسة.

وقالت روجينا، في لقاء مع برنامج "mbc trending"، إن ابنتها من عائلة فنية بامتياز، عمتها فنانة كبيرة هي ماجدة زكي، والدها فنان ونقيب الممثلين أشرف زكي، وشقيقتها الكبرى مخرجة، وهي ممثلة، لذا تحب "مريم" أيضا التمثيل، وستبدأ في دراسته العام المقبل في دبي، قائلة "هتبقى فنانة جامدة".

وعن دخولها على السجادة الحمراء؛ قالت "مريم" إنها "شعرت بالرهبة وأنه أمر مختلف، وسألت والدتها هل تشعر بالقلق، لكن روجينا كان ردها أنها تكون سعيدة وهي تسير على السجادة الحمراء".

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الخميس 14 أكتوبر الجاري، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، منى زكي، دينا الشربيني، منة شلبي، أحمد رزق، أروى جودة، شريف منير، نجلاء بدر، ورانيا يوسف وغيرهم، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.