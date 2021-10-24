داود حسين عن محمد فراج: "إنه النجم بفنه وأخلاقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان الكويتي داود حسين رسالة للفنان محمد فراج.

ونشر "داود" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "باختصار شديد جداً.. أحببته على الشاشة في أعماله، ازددت حباً وإعجاباً وتقديراً بشخصيته الجميلة وذوقه الرفيع في التعامل مع ضيوف المهرجان والجمهور.. إنه النجم بفنه وأخلاقه محمد فراج، تشرفت بمعرفتك أيها الراقي".

يذكر أن أخر أعمال محمد فراج مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي، بطولة الفنانة نيللي كريم.

يُذكر أن داوود حسين أحد أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك قبل سنوات في بطولة فيلم "عندليب الدقي" أمام الفنان محمد هنيدي.