وفاة عمة المطربة الإماراتية أحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن وفاة عمتها هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي.

وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى، عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار".

أضافت: "اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كانت محسنة فزدها من حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب، واجعل هذه الأيام خير أيامها يارب".

من ناحية أخرى، شاركت أحلام في حفل افتتاح فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، كما شارك بالحفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي، والمطرب السعودي محمد عبده، والمطربة الإماراتية ألماس، وعدد من النجوم العرب.