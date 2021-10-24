لأول مرة.. أحمد مجدي يخوض تجربة الإنتاج بـ فيلم "حبر أحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يخوض الفنان أحمد مجدي، تجربة الإنتاج لأول مرة في عالم السينما، وذلك من خلال فيلم "حبر أحمر"، الذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيه كمنتج، بالتعاون مع شركة ستارت أدفيرتايزنج.

ووقع الفنان أحمد مجدي، عقد إنتاج الفيلم، أمس السبت، مع الثنائي صلاح منصور، ومحمد فتوح، صاحبا الشركة، الشريكة في الإنتاج.

وتدور أحداث فيلم "حبر أحمر" في قالب من الإثارة والتشويق، وأكد منتجو الفيلم، أنه سيضم باقة من ألمع النجوم على الساحة الفنية، لافتين إلى أنه من المتوقع بدء تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر، أن فيلم "حبر أحمر"، من سيناريو وحوار محمد مجدي، وإخراج هاشم طاهر، ومدير التصوير محمد رضا، وخالد القاضي مشرفا عاما، كما يشارك المخرج الكبير مجدي أحمد علي، كمشرف على الإخراج في الفيلم.