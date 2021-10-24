هزيمة قاسية لبرشلونة على أرضه أمام غريمه ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 07:27 مساءً - منذ 59 دقيقة

تمكن النادي الملكي “ريال مدريد” من التصدر في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 2 / 1 في مواجهة الكلاسيكو التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أشبيلية على ليفانتي 5 / 3.

وافتتح النمساوي ديفيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 32، وذلك في أول مشاركة للاعب في الكلاسيكو، ثم أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة قبل أن يخطف البديل سيرجيو أجويرو الهدف الوحيد لبرشلونة في الدقيقة السابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة ليحتل الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام أشبيلية وريال سوسييداد، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن.