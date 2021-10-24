شكرا لقرائتكم خبر عن وظيفة جديدة داخل لوكيشن الأعمال السينمائية بعد حادث مقتل مديرة تصوير Rust والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت حادثة مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز، على يد الممثل العالمي أليك بالدوين، فى أحداث تصوير فيلم Rust، حديث الساعة داخل الأوساط الفنية، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول غياب بعض الوظائف الأساسية داخل لوكيشن التصوير بسبب انخفاض الميزانيات وتوظيف عديمي الخبرة.

وفى تقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي، سردت من خلاله بعض المطالبات بتعيين موظف مسئول عن عدم تعرض أى فرد للأذي داخل أماكن التصوير، بالإضافة إلى عودة رفع الميزانيات التأمينية الخاصة بالسلامة داخل الأعمال السينمائية والدرامية لضمان عدم تعرض أى فرد للأذي.

وفى تصريحات نقلها التقرير لـ داتش ميريك، الخبير فى شئون السلامة، قال "هوليوود فى حالة حداد بالكامل، ويجب تعيين موظفي الدروع داخل أماكن التصوير بشكل ملزم، فهناك فقط حوالي 100 لـ 200 فرد فقط مسئولين عن تلك الوظيفة فى المجال السينمائي، وهو ما يعد دليل على المستوي المتدني فى السلامة.

وأضاف ميريك فى تصريحاته "هناك معايير أمان صناعية يجب توفرها للتعامل مع الأسلحة النارية وعدم السماح بوجود ذخيرة حية في أستوديو أو أى مكان تصوير، بالطبع هناك استثناءات نادرة بتواجد أعيرة نارية حقيقة، ولكن لابد من توفير طرق لضمان مستويات الأمان.