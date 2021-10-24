شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى لايف مع جمهوره على إنستجرام ويختار 10 من متابعيه للتوقيع على ألبومه.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد حماقي مشاركة جمهوره ومتابعيه بحسابه بموقع "إنستجرام"، في حوار لايف لتوقيع ألبومه الجديد يوم الثلاثاء المقبل، كما يقوم 10 من متابعيه للمشاركة معه و الإمضاء لهم علي بوستر الألبوم، وكتب حماقي عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "استنوني يوم الثلاثاء الساعة 7 بالليل في لايڤ سيشن على إنستجرام لتوقيع الألبوم.. هختار 10 من الكومنتس على البوست ده وعلى اللايف يشاركوني السيشن ندردش مع بعض شوية وأمضيلهم على بوستر الألبوم يا فاتنّي".



حماقي

يذكر أن محمد حماقي، طرح ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك الأربعاء الماضىى الموافق 6 أكتوبر.

وتعاون حماقي، مع العديد من نجوم الأغنية في ألبومه الجديد "يا فاتني"، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، ومن الموزعين تميم، وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.

كان حماقى قد طرح، أولى أغنياته فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، حيث شارك جزءًا من الأغنية على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ليعلن عن طرح اغنيته "ليلة العمر"، عبر لعبة Fortnite، كما أشار إلى أن الأغنية متوفر الآن على "يوتيوب".

وكان النجم محمد حماقى، قد كشف عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر"، والتى حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة طرحها، وهو ما يعد استكمالا لمشواره الكبير فى عالم الغناء.