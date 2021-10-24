شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد إسكندر يشارك في كواليس فيلم "ميني بار" لـ صلاح عبد الله ونضال الشافعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الصاعد ماجد إسكندر في كواليس فيلم "ميني بار" بطولة نضال الشافعي وصلاح عبد الله ومنة فضالي وعلاء مرسي والمطربة أمينة ومحمد السالم ومدحت تيخة وأحلام الحاجي، وطاهر أبو ليلة وإبراهيم المصري وإبرام سمير، وهو من تأليف طارق رمضان، إخراج محمد الخضري.

وتدور أحداث فيلم "ميني بار" حول قضاء يوم داخل أحد الملاهي الليلية والذي يديره الفنان صلاح عبد الله ويشارك الفنان الصاعد ماجد إسكندر بدور "كابتن إدوارد"، ويكون وكل ولائه لـ صلاح عبد الله، ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات برأس السنة الجديدة.



الفنان صلاح عبداللع ومنى فضالى ونضال الشافعى



المطربة أمينة مع ماجد إسكندر



صلاح عبدالله ونضال الشافعى ومنة فضالى



صورة جماعية لأبطال فيلم مينى بار



محمد تيخة وماجد إسكندر