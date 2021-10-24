شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أحلام الإماراتية تعلن وفاة شقيقة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى وفاة شقيقة والدها، هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي، اليوم الأحد، وقالت: "اللهم ابدلها دارًا خيرا من دارها".

وقال أحلام في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: ‏"انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا".



أحلام

وفي فبراير الماضى نعت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان الكبير عزت العلايلى، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما على مدار ما 60 عامًا منذ بدء عمله بالتمثيل، قائلة: "خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة ولكل فنانين مصر والعالم العربى رحلت ولكن لن ننساك أنت تاريخ مصر".