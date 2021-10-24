شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "حى السيدة زينب" لـ سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع وأبطال مسلسل "حى السيدة زينب" للنجمة سوسن بدر والفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق، من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل أمس السبت فى الديكور الخاص بالعمل، بعد تصوير استمر لـ4 أشهر، ويدخل غرف المونتاج والمكساج بالتزامن مع عرضه على إحدى القنوات الفضائية.

ومسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.