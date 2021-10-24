شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنفى ارتداءها درعا واقيا خلال حفلها الغنائى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة اللبنانية إليسا، ارتداءها درعا واقية خلال حفلها الموسيقى الأخير فى العاصمة العراقية بغداد، وتداول بعض وسائل الإعلام العراقية ارتداء إليسا لدرع واقية خلال الحفل، إضافة إلى تعليقات بعض المغردين على موقع "تويتر" الذين انتقدوا الفنانة اللبنانية بسبب مزاعم ارتدائها درعًا واقية خلال الحفل.

وقالت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر": "زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقية ولا لغيرو، وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية، كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة".



تدوينه إليسا

يأتى هذا فيما أحيت النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا الجمعة الماضية في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت إليسا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".



عراقية تنتقد اليسا بسبب مزاعم ارتدائها درع واقى

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعًا". ووقفت إليسا على مسرح أولمبيا للمرة الأولى في العام 2017 والمرة الثانية كانت في العام 2019 وحققت حفلاتها وقتها نجاحًا كبيرًا، وتستعد للمرة الثالثة للوقوف على نفس المسرح فى نوفمبر.