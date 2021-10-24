نسرين طافش تحتفل بوصول حسابها على إنستجرام 10 مليون متابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بوصول حسابها على موقع "إنستجرام" 10 مليون متابع.

ونشرت نسرين صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شو هالخريف الحلو هاد صرنا عشرة مليون متابع، شكرًا للحب والدعم والتشجيع، شكرًا لكل كلمة طيبة شكرًا لانكون بعالمي وسمحتولي، كون جزء من عالمكن حب ونور صحة وسلام وسعادة من قلبي للكل".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.