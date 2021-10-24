يقدمها مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.. أحمد الموجي يكشف صعوبات توزيع أغاني حفلات صوت السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يبدأ الفنان مدحت صالح والمطربة ريهام الحكيم يوم الثلاثاء المقبل، بروفات الإستعداد لتقديم الحفلات المقامة تحت عنوان "صوت السينما"، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، يومي الجمعة 29 والسبت 30 أكتوبر في قصر عابدين التاريخي والأثري.

الموزع الموسيقي أحمد الموجي "حفيد الموسيقار محمد الموجي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "وضعت التوزيع الأوركسترالي لمجموعة من أشهر أغاني الأفلام، المقرر أن يقدمها الفنان مدحت صالح، والمطربة ريهام عبد الحكيم، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، ورغم ضيق الوقت المتاح، وضخامة عدد الأغاني، بالإضافة إلى الرغبة في تقديم مستوى عالي يليق بكون أغلبها أعمال شهيرة ومحفوظة في الوجدان، يعد تحديا في حد ذاته".

وأضاف: "عملت تقريبا على 20 من أبرز أغاني الأفلام، وبعضها كان لي مطلق الحرية في وضع رؤيتي الخاصة لتوزيعها أوركستراليا، وأخرى حرصت على وضع لمسات خفيفة على موسيقاها الأصلية، ومنها "عشانك يا قمر" لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، و"قلبي دليلي" لـ ليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و"الدنيا ريشة في هواه" لـ سعد عبدالوهاب من فيلم "علموني الحب"، وغيرها العديد من الأغاني الأخرى الشهيرة والمميزة.

أحمد الموجي وضع التدوين الأوركسترالي لموسيقى إحتفالية موكب المومياوات المصرية، والتي تولى تأليفها الموسيقار هشام نزيه.الحفلات المقرر إقامتها أيام الجمعة 29 والسبت 30 أكتوبر،من تنظيم "مجموعة MBC وشركة RMC، وطرحت تذاكره للحجز الإليكتروني، بعد تقسيمها إلى 4 فئات، و650، و900، و1500، و3500 جنيه.