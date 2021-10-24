لأول مرة.. بشرى تكشف صور إصابتها بحادث مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة بشرى عن صور لأول مرة خلال إصابتها في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت بشرى الصور، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت بشرى على الصور: "خمس سنوات عمل مستمر ومخلص لمهرجان الجونة، أستطيع القول شكرًا مستشفى الجونة بطاقتها من أطباء وتمريض على الاهتمام والاحتراف".

وتعرضت الفنانة بشرى، لحادث بسيط في أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، وكانت بصحبة مكاوي أحد مشاهير السوشيال ميديا.

وجاء في بيان صادر عن الجونة "انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة، وأكدت بشرى أنها تقوم ببعض الفحوصات الطبية الآن".

جدير بالذكر أن بشرى شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار في رمضان 2021، وتشارك حاليا في بطولة فيلم "معالي ماما".