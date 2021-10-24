محمد رمضان ينشر صورا من كليب "جو البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورًا من كواليس كليبه الجديد "جو البنات"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: "بكرة فيديو كليب جو البنات على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وأحيا محمد رمضان حفلًا غنائيًا في منتزة برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، يوم الخميس الماضي.

وطرح الفنان محمد رمضان، أغنية "جو البنات" مع النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

"جو البنات" هي الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وقدّمها الثلاثي في حفل افتتاح المهرجان.