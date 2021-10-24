في عيد ميلاد أمل الطائر.. لماذا قال الشاعر بعد ٤٠ سنة فن مطلعتش غير بحكيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"السلام عليكو" و"افرض" أغاني لم تضع الفنان حكيم على سلم الشهرة كواحد من أبرز نجوم الأغنية الشعبية فحسب، بل كانت أيضا من بين بصمات عديدة رسخت مكانة الشاعر الغنائي الكبير أمل الطائر بين رواد كتابة الأغنية الشعبية، وزادت من أواصر الصداقة بين الشاعر والمطرب، وخاصة مع توالي الأزمات الصحية التي تعرض لها الطائر.

ومع احتفالنا اليوم بميلاد الشاعر الكبير ابن شبرا، الذي ورث مع أشقائه الشاعرين "سمير" و"إنسان" جينات الشعر عن والدهم الزجال مصطفى الطائر، وولد في 24 أكتوبر 1959، نرصد في التقرير التالي بعض المواقف التي مر بها "أمل"، وكشفت عمق علاقته بالمطرب حكيم، في مقابل آخرين تجاهلوا زيارته خلال رحلة المرض.

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكري، إذ خضع لجراحتين "بتر" القدم، إلى جانب تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم، وأصيب قبلها بعدة جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وتم علاجه في مستشفيات المعادي والمنيل التخصصي.

"الناس الحلوة"

وحسبت تأكيد منال النبوي زوجة الشاعر أمل الطائر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، يعد الفنان حكيم، والملحن حسن إش إش، والمطربة هدى، والفنان مصطفى كامل، والشاعر فوزي إبراهيم، الأكثر سؤالا ومتابعة لحالة الشاعر.

وقالت: "أمل الطائر، دايما كان بيقول (بقالي ٤٠ سنة فن مطلعتش غير بحكيم)، لأنه دايما كان بيسأل عليه.. وكل يوم بيكلمني مرتين أو ٣ مرات يطمن عليه، و لم يترك يوما الشاعر أمل الطائر، وزيارته في البيت أو المستشفى دائما لها تأثير جميل، وعند حضوره والملحن حسن إش إش، كثيرا ما يتحدث عن فضل الأغاني التي تعانوا فيها ونالت نجاحا، بداية من ألبوم نظرة، وذكرياتهم عنها، وعادة ما يغنوا له، وهو ما يترك أثرا إيجابيا على حالته، مع ارتباطه نفسيا بهم بشكل كبير، ولا يتركونه إلا بعد إطمئنانهم عليه، وهو في حالة معنوية عالية جدا، الحمد لله ربنا يديم عليه الناس الحلوة الأصيلة في حياته".

عبد الباسط وطارق الشيخ

وعقب نشر المطرب الشعبي طارق الشيخ، مقطع فيديو وهو يقوم بالغناء داخل غرفة العناية المركزة للشاعر أمل الطائر، حرصت زوجة الشاعر الكبير على توضيح حقيقة ما حدث لـ"الخليج 365"، وقالت: "كل ماجاء في هذا الموضوع كاذب وغير صحيح، أولا الفيديو الذي تم تداوله كان العام الماضي خلال تواجد الشاعر أمل الطائر في مستشفى المعادي، وهو حاليا في مستشفى المنيل التخصصي، ولم يحدث أن زار أو قام المطرب بالسؤال حتى تليفونيا، والوحيدة من المطربين والمطربات التي حضرت لزيارة الشاعر هي المطربة هدى، وهناك تواصل يوميا من الفنان حكيم للسؤال والمتابعة، وكذلك الملحن حسن إش إش الذي يتابع معي ويتولى التنسيق مع جمعية المؤلفين والملحنين".

وفي رسالة إلى المطرب طارق الشيخ، الذي قدم من كلمات الشاعر امل الطائر مجموعة أغاني منها "حاليا بالأسواق" و"أخيرا عرفت"، قالت زوجة الشاعر: "عيب عليك يا طارق إنك تكذب.. ده أمل اللي جابك من الشرابية ومضاك أول عقد عمل.. طارق لم يرفع سماعة التليفون على زوجي منذ دخوله المستشفى، رغم وقوفه بجانبه في بداية حياته حتى شهرته".

الشاعر أمل يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن الـ 1000 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته: "نار، نظرة، بيني وبينك، افرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه" وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وأخرون.