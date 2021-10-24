محمد توفيق.. حاز على وسام العلوم من جمال عبدالناصر والسادات ولهذا السبب كذب على أمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان القدير محمد توفيق بعيد ميلاده اليوم، إذ ولد في 24 أكتوبر 1908.

النجم الراحل شارك في عدد كبير من الأعمال الهامة، في المسرح، السينما، والتليفزيون.

وفي هذا التقرير نرصد لكم معلومات عن الراحل محمد توفيق:

- ولد محمد توفيق في 24 أكتوبر 1908، في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية.

- انتقل مع أسرته "أسرة العجيزي" للعيش في منطقة حلوان في مدينة القاهرة.

- عمل مخرجًا في القسم العربي باﻹذاعة البريطانية.

- التحق بمعهد التمثيل بعد تأسيسه في مطلع الثلاثينات، ثم سافر إلى المملكة المتحدة من أجل دراسة التمثيل.

- شارك في عشرات الأفلام، منها: "السوق السوداء، بابا أمين، شيء من الخوف، حسن ونعيمة، عيون الصقر، أرض الأحلام".

- شارك توفيق في عدد من المسلسلات التليفزيونية، من أشهرها: "هند والدكتور نعمان، أبو العلا البشري، ما زال النيل يجري، يوميات ونيس".

- كان يدرس بمدرسة الأوقاف الملكية ومن زملائه بالفصل الصحفيان الكبيران مصطفى وعلي أمين، وكان مدرس الموسيقى هو موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

- حاز على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.

- قام بإخراج النص الخاص بمشروع الصوت والضوء في منطقة أهرامات الجيزة في عام 1964.

- عمل بالتدريس في معهد الدراسات المسرحية في الكويت.

- قال في برنامج "حكاوي القهاوي"، إنه كان في مكتب المرحوم سليمان نجيب وكانت والدته تحتضر، وكانت غاضبة لعمله في الوسط الفني، ووجد في مكتب سليمان نجيب أظرف عليها التاج الملكي فأخذ جواب منها، وحرر لنفسه جوابا باسم الديوان الملكي بتعيينه مدير دار الأوبرا وكتب فيه: "تعيين محمد بك توفيق مديرا لدار الأوبرا"، وأرسله على منزله وماتت والدته وهي سعيدة بابنها، ووصفها بعملية النصب الأولى والأخيرة في حياته.

- توفى في عام 2003 عن عمر يناهز 94 عامًا.