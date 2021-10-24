بعد انتهاء خلافاتهما.. رنا سماحة تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:"

طرحت الفنانة رنا سماحة، أغنيتها الجديدة "شكرًا"، بالتعاون مع زوجها الملحن سامر أبو طالب.

ونشرت رنا، فيديو كليب الأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي عبارة عن لقطات من حفل زفافهما.

وعلقت رنا علي الفيديو، قائلة: "م النهاردة خلاص شكرًا.. لف وحركات لأ.. ده زمان وجبر"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، و توزيع عمرو الخضري، فيما طرحت رنا سماحة، فيديو كليب الأغنية كامل عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

وكانت الفنانة رنا سماحة، قامت مؤخرا بحذف صورها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، من حسابها على موقع إنستجرام، كما قامت بإلغاء متابعته

واحتفلت رنا سماحة بزفافها على الملحن والمطرب سامر أبوطالب في ديسمبر الماضي بأحد الفنادق بحضور مجموعة من أصدقاء العروسين المقربين.