حقيقة ارتداء إليسا درعا واقيا ضد الرصاص في حفلها الأول بالعراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

ردت الفنانة اللبنانية، إليسا، اليوم الأحد، على أنباء تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهورها في أول حفل غنائي لها في بغداد.

وزعمت مواقع أن إليسا ارتدت دروعا واقية ضد الرصاص أثناء الحفل، خوفا من تعرضها للاغتيال.

وأكدت إليسا أن “زيارتها إلى بغداد كانت بين أهلها وناسها وأشخاص تحبهم ويحبونها، ولم تكن في حاجة إلى درع واق أو غيره من وسائل الحفاظ على حياتها”، بحسب تغريدة لها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي

وأضافت إليسا أن تلك الأنباء “كلام سخيف وليس له أي مصداقية، وأكدت أنها كانت محاطة بفريق أمني يتواجد معها في أي بلد، وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود”.

وأعربت إليسا في ختام بيانها عن أمنيتها للجميع “بعدم تداول تلك الشائعة التي لا أساس لها من الصحة، عيب”، بحسب قولها.

وكانت إليسا قد أحيت أول حفل لها في العراق مساء يوم الجمعة، في “سندباد لاند”، والذي شهد لافتة “كامل العدد”.

وفي بداية حفلها، أكدت إليسا لجمهورها أن الغناء في العراق كام من بين أمنياتها، وهو ما تحقق اليوم، كما تمنت أن تعود الحياة إلى طبيعتها في العراق.

ويمثل حفل إليسا الأول في العراق بداية لمهرجان فني كبير ينظم هناك، وسيقام يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لمدة شهر.

والمهرجان تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وبرعاية مباشرة من وزير الثقافة العراقي، الدكتور حسن ناظم، وسيكرم فيه 120 فنان من مصر والعراق ودول عربية، مثل محمد سعد ومحمد هنيدي وداليا البحيري وماجد المهندس.