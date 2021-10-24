شاهدوا الفنانة حياة الفهد بفيديو نادر عمره 46 عامًا… هل تغيّرت كثيرًا ؟! – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأحد 24 أكتوبر 2021 03:51 مساءً - أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو قديم للفنانة الكويتية “حياة الفهد” عمره 46 عامًا، أثناء تأديتها أحد المشاهد.

وتبين أنه مشهد مأخوذ من أحد المسلسلات، التي شاركت فيها في العام 1975، وبدت حياة الفهـد في الفيديو شابة بشعر مسرّح على شكل Bun من الجانبين، وبدت من دون مستحضرات تجميلية.

وقارن المتابعون بين شكلها قبل 46 عامًا وشكلها الحالي، ورأى الكثيرون أنها كانت جميلة، وأن ملامحها لم تتغير كثيرًا، فيما أشار آخرون إلى العكس لافتين إلى أن شكلها أصبح مختلفًا تمامًا، عما كان عليه في السابق.

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من ناحية أخري، انتهت الفنانة الكويتية حياة الفهد من تصوير أحدث أعمالها الدرامية «مسلسل بتوقيت مكة» والذي يجمعها بالنجم سعد الفرج، ونشرت الفهد مجموعة صور من كواليس تصوير اليوم الأخير،

وكتبت: «بعد الانتهاء من تصوير مشاهدي في مسلسل بتوقيت مكة مع أخي الفنان القدير سعد الفرج، ومدير أعمالي يوسف الغيث، لا يسعني سوى تقديم الشكر لأهل مكة وأهل جدة الكرام، على حفاوة الاستقبال والكرم، الذي رأيناه منهم، وكل الشكر لطاقم العمل والكادر الإخراجي بقيادة المخرج مناف عبد أل».

المسلسل من نوعية الأعمال القصيرة ويتكون من سبع حلقات تدور أحداثها في قالب مشوق حول شخصين يجسدهما الفرج والفهد، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية فور الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج الخاصة به.

الجدير ذكره، أن آخر عمل جمع حياة الفهد وسعد الفرج هو مسلسل “سوق المقاصيص” في عام 2000 وشاركهما البطولة فيه النجم الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

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