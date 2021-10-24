كتب امير فتحي في الأحد 24 أكتوبر 2021 03:51 مساءً - استذكر الفنان ” محمد هنيدي ” صديقه وزميله الفنان الراحل ” علاء ولي الدين ” في تعليقه على ما قام به النجم العالمي ” فان ديزل ” مؤخرا مع إبنة صديقه الراحل الممثل ” بول ووكر ” بتسليمها إلى عريسها في حفل زفافها تعويضا عن والدها .
فنشر محمد هنيدي صورة تجمعه بالفنان علاء ولي الدين وكتب في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة : ” في ناس في حياتنا لما بيسيبونا بياخدوا حاجة عمرها ما هتتعوض .. أكتر ناس فهماك ، بتكمل الجملة قبل ماتقولها ” .
وتابع : ” وبتفهمك من نظرة وإنفعال صغير ، وبتحس بيك من غير حتى ماتشوفك ، تكون متضايق أو زعلان ، وفجأة تلاقيه بيكلمك وحاسس إنك فيك شيء .. ربنا يرحمك يا علاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي يستذكر علاء ولي الدين : ” في ناس في حياتنا لما بيسيبونا بياخدوا حاجة عمرها ما هتتعوض “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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