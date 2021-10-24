كتب امير فتحي في الأحد 24 أكتوبر 2021 03:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ورد الخال ” عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور لوالدتها الشاعرة ” مها بيرقدار الخال ” والتي يرجع البعض منها إلى عام 1967 عند إختيارها ملكة جمال دمشق .
وظهرت ورد الخال في بعض الصور التي جاءت بالأبيض والأسود وهي طفلة تحملها والدتها .. كما ظهرت مها بيرقدار الخال في البعض الآخر وهي تضع على رأسها تاج ملكة الجمال ” .
وكتبت ورد الخال في تعليقها على الصور : ” بعيدا عن كل شئ .. عودة إلى كل شئ .. إلى أمي التي رمت تيجان الدنيا لتحملني ” .
وتابعت : ” مش بس بعيد الأم لازم نحط صورتها .. اليوم بس زرتها وكل ما اشوفها هو عيد إلي لأنو كل لحظة معها حياة كاملة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال دمشق .. صور نادرة لوالدة يوسف وورد الخال ترجع إلى عام 1967 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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