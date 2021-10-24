ملكة جمال دمشق .. صور نادرة لوالدة يوسف وورد الخال ترجع إلى عام 1967

كتب امير فتحي في الأحد 24 أكتوبر 2021 03:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ورد الخال ” عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور لوالدتها الشاعرة ” مها بيرقدار الخال ” والتي يرجع البعض منها إلى عام 1967 عند إختيارها ملكة جمال دمشق .

وظهرت ورد الخال في بعض الصور التي جاءت بالأبيض والأسود وهي طفلة تحملها والدتها .. كما ظهرت مها بيرقدار الخال في البعض الآخر وهي تضع على رأسها تاج ملكة الجمال ” .

وكتبت ورد الخال في تعليقها على الصور : ” بعيدا عن كل شئ .. عودة إلى كل شئ .. إلى أمي التي رمت تيجان الدنيا لتحملني ” .

وتابعت : ” مش بس بعيد الأم لازم نحط صورتها .. اليوم بس زرتها وكل ما اشوفها هو عيد إلي لأنو كل لحظة معها حياة كاملة ” .