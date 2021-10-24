هاني رمزي يعود إلى الدراما بعد غياب سنوات.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود الفنان المصري، هاني رمزي، إلى الدراما التلفزيونية مجدداً بعد غياب استمر سنوات، وذلك من خلال مسلسل يحمل عنوان “القاتل الذي أحبني”، والذي يتعاون من خلاله مع المخرج المصري عمرو عابدين.

ويواصل الفنان هاني رمزي تصوير مسلسله الجديد الذي يعيده للدراما، وذلك رفقة الفنانة القديرة سهر رمزي، والفنان المصري صلاح عبدالله، بينما يقوم على إنتاج المسلسل مجموعة السلام الإعلامية و”إنترو ميديا”.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك فيه نخبة من النجوم من بينهم: محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، ولقاء سويدان، بينما ظهرت صور من كواليس العمل نشرها المخرج عمرو عابدين، عبر حسابه في “فيسبوك”.

وعلق المخرج عمرو عابدين على الصور التي نشرها من داخل كواليس المسلسل، قائلاً: “الحمد لله كثيراً.. كنت على يقين وظني بالله عظيماً.. طوال سنوات ابتعدت فيها أنني عندما أعود، سأعود بعمل كبير”.

يذكر أن عمرو عابدين تعاون مع هاني رمزي في عدة أعمال شهدت نجاحاً جماهيرياً، منها “مبروك جالك قلق” مع غادة عادل، و”عصابة بابا وماما” مع نيكول سابا.

ومن الجدير ذكره أن هاني رمزي عاد للمسرح أيضاً، خلال الفترة الماضية، حيث قدم مسرحية “أبوالعربي” مع داليا البحيري، وأحمد فتحي، وغيرهما من النجوم.