قصي خولي يلقب ابنه بـ”فان جوخ”.. شاهدوا مهاراته في الرسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يمتلك الفنان السوري قصي خولي إمكانات فنية عالية، ما جعله أحد نجوم الصف الأول على مستوى الوطن العربي، فضلاً عن تمتعه بشعبية جماهيرية عريضة.

ويبدو أن الجينات الفنية، التي يمتلكها قصي خولي، قد انتقلت إلى نجله “فارس”، والذي بدا واضحاً أنه يميل إلى ممارسة هواية الرسم بالفرشاة رغم صغر سنه.

ونشر الفنان السوري صورتين لطفله وهو يمارس هواية الرسم، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، ودون تعليقاً، قال فيه: “صغيري فان جوخ.. قطعة جديدة من الفن”.

وتفاعل العديد من المتابعين مع منشور قصي، وكانت زوجته مديحة الحمداني من أوائل المتفاعلين، حيث علقت قائلة: “حب حياتي، ألطف وأطيب طفل قابلته في حياتي”.

كما نشرت الحمداني فيديو آخر لطفلها، عبر حسابها على “إنستغرام”، وهو يطعم إحدى الماعز، وعلقت على الفيديو قائلة: “كل مشاكل حياتي تختفي ببساطة، عندما أرى ابني يبتسم”، وتفاعل معه قصي، قائلاً: “يا روحي الله يحرسك”.

وسبق وكشف النجم السوري عن اسم مسلسله الرمضاني الجديد، الذي يُنافس من خلاله في المائدة الرمضانية لموسم 2022 المقبل، حيث يحمل العمل اسم “من…… إلى”.

ونشر قصي خولي اسم المسلسل من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابه في “إنستغرام”، حيث كشف عن بعض الشخصيات التي سيتعاون معها في العمل الجديد، وذلك بعد تأجيل مسلسل “2020” رسمياً.