شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الظهر لـ محمد صبحى ترفع لافتة "كامل العدد" وقريبًا فى تونس والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت المسرحية الاستعراضية الغنائية الكوميدية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي إقبالاً جماهيريًا كبيرًا منذ بداية عرضها في أوائل شهر أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري، ورفع شباك التذاكر لافتة "كامل العدد" لمدة شهر كامل مضي وتستمر المسرحية في العرض وفي الإقبال الجماهيري حتي نهاية الشهر الحالي وبداية شهر نوفمبر.



كامل العدد لمدة شهر في مسرح محمد صبحي

وتلقت المسرحية دعوات لعرضها خارج مصر في عدة دول عربية منها تونس والإمارات، ولكن تم أرجاء السفر حتي تقديم عروض كافية للمشاهدة في مصر.



جمهور المسرحية داخل المسرح في احدي لياليها

"نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل" هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .



نجاح جماهيري للعمل منذ عرضه الاول

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استوديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.