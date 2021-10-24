شكرا لقرائتكم خبر عن فاريل ويليامز وjr وفنانون عالميون فى مغامرة بالخيول بمنطقة الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان التشكيلي jr، متابعيه بلقطات جديدة من مغامرته الأخيرة التى خاضها وسط صحراء الأهرامات فى الجيزة، ونشر عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، كواليس مغامرته التى جمعته مع عدد من الفنانين أثناء ركوبهم الخيول وتجولهم فى منطقة الأهرامات ومن ثم الصحراء، كما ظهر فى الصور التى نشرها، مشاركة فاريل ويليامز، وأسرته، الذى سبق ونشر أيضًا خلال الساعات الماضية الكثير من صوره وسط معالم مصر السياحية فى منطقة الأقصر واسوان.

وظهر المغنى والمنتج الأمريكى فاريل ويليامز، وزوجته هيلين لاسيشان، أمس، أثناء زيارته لمصر، حيث يستمتعان برحلات شيقة فى الأماكن الأثرية المصرية بالقاهرة والأقصر، وعبر صاحب أغنية "Happy" الشهيرة، عن سعادتهم بزيارة الآثار المصرية، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور برفقة زوجته، وصديقة الفنان الفرنسي جي آر، أثناء جولاتهم فى المعابد المصرية.



مغامرة الفنانين فى صحراء الاهرامات



مغامرة الفنانين وسط صحراء الاهرامات