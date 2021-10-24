فايزة أكتان تكشف أسباب اعتدائها بالضرب على طليقها أوزجان دينيز

كتب امير فتحي في الأحد 24 أكتوبر 2021 02:59 مساءً - خرجت النجمة التركية ” فايزة أكتان ” ببيان لها كشفت من خلاله عن أسباب اعتدائها بالضرب على طليقها النجم التركي ” أوزجان دينيز ” .

وذلك بعد تداول مقطع فيديو ظهرت به أكتان وهي تصفع أوزجان دينيز على وجهه عدة مرات أمام باب منزلها ثم قامت بتمزيق ملابسه والصراخ عليه .

فقالت فايزة أكتان في بيانها : ” توقّف سائق أوزجان عن أخذ إبني للمدرسة منذ أيام وأصبحت أنا اخذه للمدرسة بسيارة الأجرة وكنت أخبر أوزجان بهذا الشيء ولكنه لم يجب ” .

وتابعت : ” وفي اليوم المخصص له لرؤية طفلي كوزاي جاء لأخذه ولكن ليس إلى المدرسة وتلك المقاطع التي انتشرت ليست كاملة وتم التعديل عليها حيث أنه هو من بدأ بالصراخ علي وبدأ بسحب الولد ” .

وأضافت : ” ولأنه قام بالصراخ علي أمام الطفل جعلت خالته تأخذه للداخل وتسحبه وأغلقت الباب وقمت بمهاجمته وصفعته لأنه لم يكن عليه إخافة طفلي ” .

واختتمت فايزة بيانها قائلة : ” أنا لست نادمة على ذلك على الإطلاق وإذا صرخ علي هكذا أمام طفلي وأخافه مرة أخرى فسأصفعه مرة أخرى ” .