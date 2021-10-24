تامر هاشم يرد على أنباء ارتباطه بأمينة خليل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تدخل الفنان تامر هاشم للرد سريعا على شائعات ارتباطه بالفنانة أمينة خليل بعد ظهورهما سويا على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة الذي أقيم أمس الجمعة، وأكد تامر أن أمينة “صديقة عزيزة” وفقط، وهو نفس الرد الذي لجا غليه بعد انتشار نفس الشائعات منذ عامين.

تامر هاشم أثار الكثير من الجدل بعد وصوله برفقة أمينة خليل لحفل ختام مهرجان الجونة في السيارة الرسمية للمهرجان، ووقوفهما سويا لالتقاط الصور، ما دفع البعض لترويج شائعة ارتباطهما خاصة وأن أمينة خليل لم تظهر طوال الفترة الماضية برفقة خطيبها، وتجاهلت الحديث عن حفل زفافها رغم إعلانها سابقا عن احتمال عقده هذا العام، ورفضت اتماما التعليق على أنباء فسخ الخطوبة.

واستعان تامر بالصورة التي أثارت الجدل وأعاد نشرها عبر حسابه بموقع إنستغرام وعلق عليها قائلا: مع صديقتي العزيزة من ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وسبق أن كشفت أمينة خليل عن صداقة قديمة تجمعها وتامر هاشم وقدمت له عام 2016 التهنئة على زواجه، ونشرت صورة له برفقة عروسه وعلقت عليها قائلة: مبروووووك يا تيتووو و ميمي يا حبايبي يا اصحابي بحبكو و الف الف مبروووووووك ربنا يسعدكو و يحميكم و يخليكو لبعض طول العمر.

يذكر أن النجمة أمينة خليل، احتفلت في شهر يوليو من العام الماضي 2020 بخطبتها في أجواء عائلة وعدد من أصدقائها المقربين، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، ورغم محاولات التعتيم على شخصية العريس، تم التأكد أنه المهندس المعماري عمر طه أحد أصدقاء المطرب عمرو دياب.

وانتشرت عدة صور من كواليس حفل الخطوبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعلن أمينة، أي تفاصيل عن خطيبها ولا عن الخِطبة، واكتفى المقربون منها بتقديم التهنئة لها.

وتحدثت أمينة مرة واحدة عن حفل زفافها اثناء تواجدها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020 وأشارت إلى أن خطوبتها تعد الحدث الأبرز في العام 2020، وكانت تخطط بالفعل للزواج، ولكنها تريد إقامة حفل كبير يحضره عدد من النجوم والأصدقاء، وهذا يصعب حدوثه في ظل تصاعد معدل الإصابات بالفيروس وبدء الموجة الثانية في مصر.

وقالت: اتفقت مع خطيبي على تأجيل الزفاف للعام 2021، وهناك بارقة أمل مع ظهور اللقاح، ومع مرور الوقت لم يعقد حفل الزفاف ولم تظهر أمينة مجددا برفقة خطيبها.