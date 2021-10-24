كارول سماحة تتلقى التهاني.. “يا شباب يا بنات” حديث السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجحت النجمة اللبنانية كارول سماحة في تصدّر المشهد الفني العربي بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية المصوّرة “يا شباب يا بنات”، واستطاعت كارول أن تتصدّر الترند في عدد من البلدان العربية عبر موقع “تويتر” لليوم الثاني على التوالي بهاشتاغ اسمها واسم الأغنية.

وتلقت كارول سماحة سيلاً من التهاني من زملائها في الوسط الفني وأهل الصحافة والإعلام منذ صدور كليب الأغنية. كما حقق كليب “يا شباب يا بنات” نصف مليون مشاهدة بعد يومين فقط على عرضه عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أمّا الكلب فهو من إخراج بتول عرفه، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان.

وتلقت كارول أيضًا آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنية والكليب، فاتفق الأغلبية على أنها نجحت في تقديم أغنية بستايل جديد وصورة مغايرة ومختلفة عن باقي كليباتها.

ويمثل كليب “يا شباب يا بنات”، التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنية “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وأغنية “شكرًا”، التي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة والعملين أيضًا من إخراج بتول عرفة.