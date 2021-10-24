شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال وحسين المنباوى يجتمعان فى مسلسل جديد رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤلف عبد الرحيم كمال، كتابة مسلسله الجديد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويخرجه حسين المنباوى، حيث شرع في كتابة الـ5 حلقات الأولى من العمل، ويضم 4 أبطال رئيسيين، ولم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى الآن.

وعن مسلسل النجم أحمد حلمى، قال عبد الرحيم كمال لـ"الخليج 365" إن مسلسل "النجيب" ما زال تحت الدراسة، خاصة أن المسلسل يحتاج لوقت طويل في تحضيره وهو ما جعل المشروع يتم تأجيله .

يشار إلى أن عبد الرحيم كمال خاض السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، وأخرون، إخراج حسام على .

أما المخرج حسين المنباوى، يصور حاليًا فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام، ويشارك في بطولته كل من محمد لطفى، إيتن عامر، وعدد كبير من الفنانين.