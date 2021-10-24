شكرا لقرائتكم خبر عن 200 جنيه غرامة لمن يتخلف عن المشاركة فى انتخابات المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشاركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، والمقرر إجراؤها 5 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور أشرف زكى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التى تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها.

فى السياق ذاته اختار الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى، أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وقال الدكتور أشرف زكى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه لأول مرة يعلن عن موقفه وعن الأسماء التي سوف يعطيها صوته فى الانتخابات، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة، وحتى نستكمل المسيرة سويا.

وكان المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة قد أعلن عن ترشحه لمجلس الإدارة، بينما صرح الدكتور عاطف عوض لـ"الخليج 365"، بأنه سيكتفى بانتهاء مدة ولايته كعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، ولن يترشح لفترة ولاية ثانية بمجلس النقابة.

وأضاف عوض أنه سيتفرغ لعمله الأساسى كعميد للمعهد العالى للباليه، معربا عن أمنياته بالتوفيق لزملائه المرشحين الجدد.

وكان الدكتور عاطف عوض قد شغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على مدار 4 سنوات ماضية، بجانب خمس أعضاء أخرين هم الفنانون أحمد سلامة وأيمن عزب ومنير مكرم وعزوز عادل، بالإضافة إلى مهندس الديكور وائل عبد الله، ومن المقرر أن تجرى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى إنتخابات التجديد النصفى بالنقابة يوم 5 نوفمبر المقبل.