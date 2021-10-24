شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لزوج وابن هالينا هتشينز.. ووقفة بالشموع بحضور أليك بالدوين "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أول ظهور لزوج مديرة التصوير هالينا هتشينز، وابنها، وذلك بعد يومين فقط من واقعة مقتلها بالرصاص فى موقع تصوير فيلم Rust على يد النجم العالمى أليك بلدوين.

التقطت الصور أثناء مغادرة الزوج وابنه، فندقًا في نيو مكسيكو، بعد يومين من الحادث المميت، وظهر على الاثنين علامات الحزن الشديد أثناء حملهما الحقائب بعد مغادرة الفندق اللذان كانا يقيمان فيه.



تقرير صحيفة ديلى ميل

وجاء هذا بعدما حضر أندروس، وماثيو، وقفة خاصة بالشموع أقيمت من أجل زوجته، كما حضرها أليك بالدوين أيضًا، وأفادت التقارير أنه خلال الحدث ظهر الحزن على كل الحضور، وبحسب تقرير صحيفة "ديلى ميل"، كان ماثيو وبالدوين على اتصال بعد الحادث، وكان الممثل "داعمًا له للغاية"، وفقًا لزوج المصورة السينمائية الراحلة.



زوج هالينا



زوج هالينا وابنها

ونظمت نقابة المصورين السينمائيين الدولية وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في البوكيرك سيفيك بلازا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ تدابير لحماية طاقم الأفلام من الحوادث المرتبطة بالأسلحة النارية.

ومن المقرر أن تكون هناك وقفة احتجاجية أخرى من أجل "هتشينز"، مساء اليوم الأحد، من الساعة 6 مساءً حتى 7:30 مساءً، بتوقيت واشنطن، فى مقر IATSE Local 80 ببمدينة بوربانك فى كاليفورنيا.

يأتى هذا فيما حضر العشرات الوقفة الاحتجاجية في ألبوكيرك، ورفعوا الشموع، وألقوا خطبًا مؤثرة عن هتشينز، وشاركوا قصصا عما كانت عليه في المجتمع.

ويشار إلى أن النجم العالمي أليك بلدوين، أبدى - فى وقت سابق من يوم الجمعة الماضى - أسفه الشديد بعد تسببه فى قتل هالينا هتشينز، مديرة تصوير فيلمه Rust، إثر إطلاقه للنيران من مسدس فى حادث أثناء كواليس تصوير الفيلم، وقال بلدوين فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة تحظى بإعجاب كبير من الجميع".



وقفة احتجاجية على شرف هالينا



اضاءة الشموع أثناء الوقفة الاحتجاجية

وأضاف بلدوين في تغريدة أخرى عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا أتعاون بشكل كامل مع الشرطة للتحقيق بكيفية حدوث هذه المأساة".

وعملت هالينا هتشينز، في أفلام من بينها "Archenemy" بطولة Joe Manganiello، والتي تم إصدارها العام الماضي، وحصلت على لقب نجمة صاعدة من قبل مجلة American Cinematographer عام 2019.