شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تناقش قضية اغتصاب الأطفال فى مسلسلها الرمضاني 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض المخرجة مريم نعوم منطقة جريئة من خلال مسلسل "لام شمسية" الذى تخوض به النجمة منى زكى السباق الرمضانى المقبل، إذ يتناول المسلسل قضية اغتصاب الأطفال، واعتمدت "نعوم" خلال سردها للأحداث على وقائع حقيقة، والعمل من إخراج كريم الشناوى.

وتبدأ النجمة منى زكى فى تحضيرات مسلسلها الرمضانى المقبل "لام شمسية" بعد انتهائها من تصوير فيلم "القاهرة مكة"، حيث وضعت الجهة المنتجة للعمل خطة زمنية للانتهاء من التصوير قبل حلول شهررمضان، وتم التعاقد مع كل من النجمين إياد نصار وأحمد رزق، للمشاركة فى بطولة العمل.

وانتهت مريم نعوم مؤلفة العمل من كتابة الـ 5 حلقات الأولى، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكرأن منى زكى قدمت العام الماضى مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق نجاحا كبيراً، وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن.

أما مريم ناعوم، فقدمت أخر أعمالها مسلسل "البريئة" بطولة كارمن بصيبص، وعرض على أحد المنصات الرقمية، وشارك في بطولته تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، وأخرون، إخراج رامى حنا.