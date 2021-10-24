شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من مخرج فيلم أليك بلدوين بعد خروجه من المستشفى: مصدوم لفقدان زميلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المخرج جويل سوزا مخرج فيلم "rust" للنجم أليك بالدوين، عن صدمته لمقتل صديقته وزميلته مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، مؤكدًا فى أول تصريح له منذ مقتلها فى حادث أثناء تصوير الفيلم في نيومكسيكو، أنه مفجوع لفقدانها.

ووجه المخرج، الذي أصيب في الحادث أيضًا، الشكر لكل من تمنى له التعافي، شاكرًا "مشاعرهم المتدفقة"، حيث أصيب "سوزا" في كتفه، إذ كان يقف خلف هاتشينز، ونقل المخرج إلى المستشفى للعلاج، ثم سُمح له بالمغادرة، وفقًا لما نقلته شبكة bbc.



جويل سوزا

وقال سوزا في تصريحه عقب مغادرة المستشفى: "مفجوع لرحيل الزميلة والصديقة هالينا، لقد كانت شخصية طيبة، نابضة بالحياة، وموهوبة بصورة خيالية، ومقاتلة، ولطالما دفعتني لكي أكون أفضل".

وتابع: "متعاطف بشكل كبير مع عائلتها في هذا الوقت الصعب جدا، وأشعر بالامتنان للمشاعر المتدفقة التي وجدتها من زملائي في صناعة الفيلم، وكذلك أهل مقاطعة سانتا فى، وكذلك للمئات من الغرباء الذين حاولوا التواصل معي بالتأكيد هذا سيساعد في أن أتعافى".

وتظهر تقارير المحكمة أن مساعد المخرج، ديف هولز، لم يكن يعلم أن المسدس المزيف يحتوي على ذخيرة حية، وأشار إلى أنه تم تفريغه، حين صرخ "مسدس أصم".

فيما كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أنه قبل ساعات من وقوع حادث إطلاق النار المأسوى من قبل الممثل الأمريكى إليك بلدوين أثناء تصوير فيلمه Rust، انسحب بعض أفراد فريق العمل من أداء وظيفتهم احتجاجا على المشكلات المتعلقة بالإنتاج وأوضاع أخرى، والتي شملت مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضحت الوكالة أن النزاعات فى إنتاج الفيلم بدأت منذ البداية فى أوائل أكتوبر، وأسفرت عن انسحاب 7 من فريق العمل قبل ساعات من مقتل مديرة التصوير هاليانا هيتشينز.

وأعرب أفراد الطاقم عن اسئيائهم من أمور تراوحت ما بين إجراءات السلامة إلى ظروف الإقامة الخاصة بهم، وفقا لأحد هؤلاء الذين غادروا، والذى طلب عدم ذكر اسمه خوفا من أن حديثه قد يضر بفرصه فى العمل مستقبلًا، ولم يرد إنتاج فيلم Rust على طلبات التعليق.

وفى موقع تصوير الفيلم فى مزرعة بسانتا فى بولاية نيو مكسيكو، كان السلاح الذى استخدمه بلدوين واحدا من ثلاثة وضعها متخصص فى الأسلحة فى سيارة خارج المبنى، حيق كان يتم الإعداد للمشهد، وفقا لوثائق المحكمة.