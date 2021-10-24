شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تطرح أغنية "شكرًا" فى أول تعاون مع زوجها بعد انتهاء الخلافات بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة رنا سماحة، أغنيتها الجديدة "شكرًا"، بالتعاون مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، في أول تعاون بينهما بعد انتهاء خلافاتهما التى تصدرت الحديث على مواقع التواصل الاجتماعى هلال شهر سبتمبر الماضى، ونشرت رنا، فيديو كليب الأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي عبارة عن لقطات من حفل زفافهما.

وعلقت رنا علي الفيديو، "م النهاردة خلاص شكرًا.. لف وحركات لأ.. ده زمان وجبر"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر ابو طالب، و توزيع عمرو الخضري، فيما طرحت رنا سماحة، فيديو كليب الأغنية كامل عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

وكان وجه سامر أبو طالب رسالة لزوجته رنا سماحة، بعد انتهاء الخلاف بينهما، قائلا: "أولا الحمد لله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لـ(أم مالك)، مراتى حبيبتى وأم ابنى اللى اكتشفت فى الفترة اللى فاتت دى أنى ماقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط فى أى حاجة حتى أبسط الأشياء هى لازم تكون فيها معايا بحبها أوى بجد يمكن كنت أوقات بعند بس اكتشفت أنى فعلا ما ينفعش أكون غير ليها وهى ماتنفعش تكون غير ليا.. آسف لو زعلتك فى أى حاجة وربنا يباركلى فيكى ويحفظنا من كل شر ويبعد عنا الحسد والحقد واللى كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا.. نيجى بقى لـ(برنس قلبى) ابنى وقرة عينى حبيبى وصاحبى وأخويا اللى لسه ماشوفتوش (مالك) مش هقولك غير أنى بحبك ولما تيجى بالسلامة هقولك حاجات كتير أوى نفسى أقولهالك ومش هتفارق حضنى أبدا، بحبك يا رنا وبحبك يا مالك.. شكراً للناس اللى كانوا بيكتبولى كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تانى مع بعض".

وردت رنا: الحمدلله يا حبيبي ربنا يخلينا لبعض يا رب ويخليك ليا ولمالك يا رب ويبعد عننا أي حاجة وحشة.. عيشنا فترة صعبة والحمدلله أنها عدت، مفيش بنا أسف يا أبو مالك بس عارف لو عملت كده تاني.. ربنا ميحرمناش من بعض ويحفظ بيتنا ويكبر ويعمر بوجودك وسطنا يا رب أمين.. بحبك يا جوزي".