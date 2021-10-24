شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: عايزة أعمل دويتو مع روبى.. والأخيرة: يلا بينا على الاستوديو أنا جاهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة بشرى عن أمنيتها لتسجيل أغنية "دويتو" مع النجمة روبي، حيث قالت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة: "بحبها ولذيذة ودمها خفيف وبنت بلد"، فيما ردت روبى عليها عبر خاصية ستوري حسابها على موقع "إنستجرام"، "حبيبتي يلا بينا علي الاستوديو أنا جاهزة".



بشري وروبي

يأتى هذا فيما تعيش الفنانة روبى حالة كبيرة من النشاط الفنى على كل المستويات فى الفترة الحالية، سواء على فى الغناء أو التمثيل وكذلك إحياء الحفلات، حيث تعمل بشكل متوازي على التواجد بقوة على الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد النجاحات التى حققتها خلال الفترة الأخيرة بأغانيها وحفلاتها وأدوارها فى السينما والدراما.

وحققت روبى هذا العام نجاحاً كبيراً من الأعمال الفنية والغنائية ولاقت إعجاب الجمهور، وأصبحت نجمة موسم الصيف الحالي، بعد عودتها القوية للغناء هذا العام، وطرحها أكثر من أغنية من ألبومها الجديد، وتحقيقها لأرقام قياسية على يوتيوب، ويبدو أن ذلك النجاح دفعها لمواصلة أعمالها الغنائية هذا العام.

يذكر أن روبى طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "لازقة خفاش"، والتي حصدت حوالي 102 ألف مشاهدة منذ طرحها خلال ساعات قليلة، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات صابر كامل وألحان بلال سرور، وذلك بعد نجاح أخر أغنياتها "أمك وأبوك"، وروجت للأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

من ناحية أخري بدأ المخرج إسلام خيرى التحضيرات المبدئية لمسلسل جديد من بطولة الفنانة روبى، يحمل عنوان مبدئى "لحم ودم" وهو يتكون من 10 حلقات من تأليف ورشة كتابة أمين جمال، حيث من المقرر البدء في تصوير المسلسل أواخر الشهر المقبل، خاصة أن إسلام خيرى مشغول بعمل آخر، فضلا عن إنشغال روبى بتصوير عمل سينمائى، حسبما أكد المخرج إسلام خيرى لـ"الخليج 365"