شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمي للدورة السادسة بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن البوستر الدعائى للدورة السادسة من المهرجان والتى ستقام خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر بمدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء.

وصمم بوستر المهرجان هذا العام الفنان علي عبد الرحمن، وقد استمد مادته الرئيسية من ألوان البحر مع وجود عنصر الشباب بالإضافة لفكرة الفنون الأدائية والتى استوحى شكلها من خلال عرض "إيزيس" الذى شارك في الدورة الخامسة من المهرجان وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ليؤكد البوستر فى النهاية أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يجمع فى طياته العروض المسرحية والفنون الأدائية المختلفة بمسابقاته المتنوعة.



بوستر الدورة 6 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

وكانت قد كشفت إدارة المهرجان عن أن الدورة السادسة منه تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وسيعلن عن تفاصيل الدورة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين 25 أكتوبر الساعة السابعة مساء بالمجلس الاعلي للثقافة بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وكل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان المكونة من إنجى البستاوى المدير العام للمهرجان، الإعلامى خيرى رمضان، وطايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمخرج عادل عبده، الفنان هانى كمال، الفنان محسن منصور، الفنان نضال الشافعى، الفنان والمخرج مازن الغرباوى، مؤسس ورئيس المهرجان.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيًا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.