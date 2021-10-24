أسما شريف منير توجه رسالة لابنتها :"خلينا في ضهر بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المذيعة أسما شريف منير رسالة لابنتها، ونسرت صورا تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "بنتي حبيبتي، عدينا بحاجات كتير مع بعض ولسه هنعدي، اجمدي معايا وخلينا في ضهر بعض وأنا أوعدك إن ربنا كتبلنا احنا الاتنين عوض وحياة حلوة أوي بكرة تشوفي، مع إني بكتب الكلام ده و أنا في أسوأ حالاتي النفسية بس رغم كده عمري ما بيأس من رحمة ربنا وعندي يقين إن عوضه خير واللي جاي أحلى وأحن علينا".

جدير بالذكر أن أسما شريف منير، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، وكتبت عبر "ستوري إنستجرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".