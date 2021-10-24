بالصور.. "نجوم الظهر" ترفع لافتة كامل العدد لمدة شهر كامل وتحقق إقبال جماهيري كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حققت المسرحية الاستعراضية الغنائية الكوميدية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي إقبالا جماهيريا كبيرا منذ بداية عرضها في أوائل شهر أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري، ورفع شباك التذاكر لافتة "كامل العدد" لمدة شهر كامل مضى وتستمر المسرحية في العرض وفي الإقبال الجماهيري حتى نهاية الشهر الحالي وبداية شهر نوفمبر.

وتلقت المسرحية دعوات لعرضها خارج مصر في عدة دول عربية منها: تونس والإمارات العربية، ولكن تم إرجاء السفر حتى تقديم عروض كافية للمشاهدة في مصر.

" نجوم الظهر " كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل " هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وأنجيلكا وليلى فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته " استديو الممثل " ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي .